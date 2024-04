Keiko Fujimori reaparece en TikTok y cuestiona a sus opositores: "Me culpan hasta por un temblor"

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, reapareció en TikTok y cuestionó que sus opositores "la culpen" por cualquier problema que tenga el país. Según indicó, la responsabilizan hasta por los temblores que surgen en territorio peruano.

En su cuenta personal de la plataforma china, la exparlamentaria también deslindo tener injerencia en el Poder Judicial (PJ) o hasta en el futuro profesional de algún periodista. Al respecto, recordó su periplo en la cárcel en condición de prisión preventiva.

"Keiko tiene la culpa, he escuchado esto tantas veces... o sea, si sacan a un periodista de un canal, Keiko tiene la culpa, si es que hay un temblor, Keiko tiene la culpa, si el Poder Judicial hace mal su trabajo, Keiko tiene la culpa. Quiere decir que yo he hecho que me metan tres veces a prisión sin justificación alguna (...) Ya es tiempo de no hacerle caso a estas fake news; además, ahora es muy fácil verificar si es que es una noticia cierta o falsa. Siempre es importante escuchar las dos versiones", aseveró.