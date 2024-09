"Le hablaba, pero no contestaba más": Luisa María Cuculiza recuerda la última vez que vio a Alberto Fujimori

En entrevista con Exitosa, la exministra del gobierno de Alberto Fujimori, Luisa María Cuculiza, recordó cómo fue la última vez que vio al expresidente antes de su fallecimiento, afirmando que a pesar de que le habla, este ya no le contestaba más.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Cuculiza Torres aseguró haber vivido "etapas preciosas" junto al expresidente, pero no sin dejar de mencionar que él se mantuvo "preocupado" por diversas situaciones que tenían que ver con la población.

"Han sido etapas preciosas. Yo he tenido la oportunidad de estar con él en su casa varias veces, conversábamos de todo, preocupado por los comedores populares (...) La última vez que lo vi, en la mañana antes que él muera, le agarré la mano, la tenía calientita, y le hablaba. Solamente movía su cabeza, pero no contestó más, no contestó", dijo en un primer momento.

Asimismo, detalló que, antes de partir, el exmandatario emanaba "una tranquilidad muy grande", por lo que al enterarse de su deceso, no pudo evitar entrar en shock, una sensación que hasta la fecha le parece increíble y que no ha podido superar.

"Era muy grande la tranquilidad que él tenía. Me despedí de él, le agarré la cabeza, le hice cariño y me retiré. A las dos horas, me llamaron (para decirme) que había muerto. Para mí fue un shock muy grande que hasta ahora no lo supero", agregó.