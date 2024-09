Keiko y Kenji Fujimori no podrían heredar la pensión vitalicia de su padre: ¿Cuál es la razón?

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, explicó qué es lo que ocurrirá con la pensión vitalicia del expresidente de la República, Alberto Fujimori, tras su fallecimiento, además de por qué esta no sería heredada a sus hijos Keiko y Kenji Fujimori.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', Carrión señaló que tras aprobarse la entrega de la pensión vitalicia al Alberto Fujimori, la Procuraduría solicitó inmediatamente el embargo del 60% del monto total. No obstante, dejó en claro que, al fallecer el expresidente, dicho beneficio otorgado a su persona tendría que suspenderse.

En esa línea, detalló que la pensión vitalicia solo sería heredada si algún familiar del fallecido exmandatario es declarado como "dependiente", tal y como sucedió en el caso de Alan García con su hijo Federico Dantón y Valentín Paniagua con su esposa.

"Existen casos como el de Alan García, Paniagua, donde la pensión vitalicia ha sido delegada también a sus dependientes (...) Hay que ser claros, es en tanto sean dependientes del fallecido. (¿Por tanto en el caso Fujimori no corresponde?) No debería de corresponder (...) no tendría ningún sentido (...) pero uno podría esperar todo del Congreso", agregó durante la entrevista.