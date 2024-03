Leyla Chihuán habría recortado sueldo de sus trabajadores cuando fue congresista: "No era obligatorio"

En entrevista exclusiva a Exitosa, la excongresista de Fuerza Popular (FP), Leyla Chihuán, reveló que habría recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho. Según indicó, ella y sus colaboradores mejor pagados "completaban"— de forma no obligatoria— los salarios de los demás integrantes de su oficina.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la exparlamentaria dijo que empleaba tal modalidad para apoyar a "quienes menos tenían", pese a que el sistema del Parlamento le daba la opción de dividir los honorarios de sus adjuntos para tener más personas en su despacho.

"Ahora estamos hablando de los 'mochasueldos'. Yo no le moché el sueldo a nadie, al contrario, el sistema del Congreso te da la oportunidad de que un sueldo lo dividas en dos para que puedas tener más personas en tu despacho, y ¿sabes lo que hacíamos nosotros? De lo que recibíamos, completábamos algo más, todo mi equipo, y no era obligatorio. Y ahora no vayan a hacer escándalo por esto. De lo que recibíamos, aportábamos para los que menos tenían", declaró a nuestro medio.