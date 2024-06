Luis Aragón de Acción Popular no descarta candidatura a la presidencia del Congreso

El parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón Carreño, no descarta candidatura a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025, que se definirá días antes del 28 de julio.

En diálogo con la prensa, el legislador de AP manifestó su voluntad para presidir la Mesa Directiva del Congreso y señaló que se encuentra a la espera de la autorización de los miembros de su bancada y de los voceros del partido.

En sus palabras, su bancada se encuentra unida "en una lucha" y solo se está buscando un consenso con otras agrupaciones políticas. "No descartamos cuando estamos en la lucha, pero se necesita un consenso también", precisó Luis Aragón.

De concretarse su candidatura a la Presidencia de la Mesa Directiva, se trataría de la tercera vez que intenta ocupar dicho puesto en el Parlamento. Sin embargo, precisó que cualquier resultado de las votaciones puede ser posible ya que "las voluntades" de los congresistas se encuentran en constante cambio por las negociaciones.

"No es seguro porque a veces las voluntades y los ánimos de los colegas pueden cambiar de una semana a otra fruto de las negociaciones políticas", declaró ante los medios de comunicación.

En su intervención, el congresista Luis Aragón también declaró que si Acción Popular consigue ocupar el puesto que actualmente ostenta Alejandro Soto Reyes, su fórmula significará una alternancia ante un Parlamento que es percibido como "oficialista".