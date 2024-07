Margot Palacios ARREMETE contra Dina Boluarte y la tilda de hipócrita: "¿Cuándo la vimos llorar por los asesinados?"

06/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a ser duramente criticada por la opinión pública tras su reciente entrevista en China; esta vez, por haberse quebrado al hablar sobre la pobreza en el Perú. Una de las congresista que arremetió contra la mandataria fue Margot Palacios, quien no dudó en calificar su reacción como "hipocresía".

Margot Palacios critica a Dina Boluarte

Durante una entrevista para Canal N, la parlamentaria señaló que ese tipo de comportamientos no han sido manifestados por Boluarte Zegarra en el Perú. Así, no desaprovechó la oportunidad para recordarle a la jefa de Estado que no tuvo la misma reacción cuando fueron reportadas cuantiosas muertes durante las protestas en contra de su gobierno.

En #OctavoMandamiento, la legisladora Margot Palacios sobre Dina Boluarte en China: "Veo hipocresía en ella y dando declaraciones a un medio extranjero [...] ¿Cuándo la hemos visto llorar por los 49 asesinados? Jamás" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Ot8r27k7RD — Canal N (@canalN_) July 6, 2024

"Veo hipocresía en ella dando declaraciones a un medio extranjero, poniendo una posición que no la tiene acá. ¿Cuándo la hemos visto llorar por los más 49 asesinados por impacto de bala? Jamás. Me parece hipócrita y una falta de respeto hablar de la pobreza cuando ¿ella que está haciendo el día de hoy?", declaró para el medio local.

Asimismo, Palacios también criticó a la presidenta de la República por haber señalado que el presupuesto público no le alcanza para cubrir las problemáticas que le afectan a las poblaciones más jóvenes de la nación. En ese sentido, cuestionó a la mandataria por haber empleado los fondos públicos para "darle 100 millones de soles al 'wayki'".

Entrevista de Dina Boluarte en China

Como parte de la visita de estado realizada por la presidenta Dina Boluarte a la República Popular China, la mandataria accedió a una entrevista en la televisión del país. Luego de que la entrevistadora consultara sobre la situación en el Perú, la mandataria se conmovió al referirse sobre los problemas que atraviesa el país y como afectan principalmente a los niños y adolescentes.

La entrevista se produce en medio de cuestionamientos hacia Boluarte con respecto a su relación con la prensa peruana, a la que no ha declarado desde hace varios meses.

"Quiero un país donde la niñez tenga futuro", mencionó mientras se le entrecortaba la voz. "Donde la pobreza se acorte", añadió tras una breve pausa, luego de tomar un respiro.

Boluarte también se refirió a la deficiencia del Estado en el sector salud, donde hizo mención a la falta de hospitales y la demora que existe "por varios meses" para obtener una cita médica.

De esta manera, la congresista Margot Palacios arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y tildó su llanto como una reacción 'hipócrita'. Además, la cuestionó por no haber reaccionado de la misma manera cuando se produjeron las muertes en protesta.