Margot Palacios: Probablemente fue un "error" no indagar denuncias de Alejandro Soto antes de conformar lista 1 para la Mesa Directiva del Congreso

La vocera de la bancada de Perú Libre (PL), Margot Palacios, reconoció que "probablemente fue un error" no indagar denuncias del nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, antes de conformar junto a Fuerza Popular (FP) la lista 1 para la Mesa Directiva del Congreso.

En el Palacio Legislativo, la integrante de la representación nacional dijo que conoció la situación judicial de Soto Reyes, a través de los medios de comunicación, luego que un colega divulgará dicha información.

Agregado a ello, Palacios Huamán indicó que solicitará al Ministerio Público (MP) la información correspondiente para conocer sí es verdad que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) tiene "55 carpetas fiscales abiertas".

"No, no, desconocíamos. Nos enteramos porque un parlamentario las hizo pública a través de los medios de comunicación y como lo he señalado voy a pedir información al Ministerio Público con relación si es verdad que el actual presidente tiene más de 55 carpetas fiscales. Obviamente eso es preocupante", dijo.