Marianella Ledesma critica a Dina Boluarte: "Cree que vive en la monarquía inglesa, donde existe el rey pero no gobierna"

En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, criticó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre su papel como jefa suprema de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la abogada constitucionalista expresó que considera una inmadurez política las expresiones de la jefa de Estado en las que aseguró no tener comando sobre las fuerzas del orden.

"Me parecía hasta una inmadurez política decir que está pintada, pero que no gobierna. Ella cree que vive la monarquía inglesa donde existe el rey, pero no gobierna. Es abogada, debe leer la Constitución", declaró para nuestro medio.