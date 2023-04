Maritza Sánchez asegura que "muchos directores" de ministerios son los amigos de Nicanor Boluarte

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La ex asistente de Dina Boluarte, Maritza Sánchez, señaló que varios directores de ministerios tendrían una vinculación con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

En entrevista con Exitosa, Sánchez indicó el familiar de la mandataria "ha tenido un rol protagónico" en el aparato estatal. Según sus declaraciones, él habría propiciado que sus amigos obtengan puestos de trabajo dentro de diferentes ministerios.

"Nosotros lo que tenemos que ver ahora son las coincidencias entre las amistades de Nicanor y los directores generales que ingresaron en ese momento", declaró para nuestro medio.

Asimismo, dio cuenta de que Nicanor le solicitó vía WhatsApp que realice una reunión con Hania Pérez de Cuéllar, actual ministra de Vivienda.

No obstante, no confirmó si dicha reunión se haya llegado a realizar pues, según comentó, ella solo podía constatar las que se deban en el Club Apurímac.

"Yo atendía las reuniones que eran en el club Apurímac en la Presidencia. La misma Dina ha salido a decir que ella tenía muchísimos sitios donde se reunía", expresó.

Responsabilidad de Sánchez

Al ser consultada sobre el motivo por el cual no informó al Jurado Nacional de Elecciones acerca de los irregulares pagos de Henry Shimabukuro a Dina Boluarte, Sánchez señaló que ella no lo hizo porque no estaba dentro de sus funciones.

De esta manera, finalizó afirmando que ella "no ha cometido ningún delito ni por acción ni por omisión".

Entrevista a Maritza Sánchez

Antecedentes de Nicanor Boluarte

De acuerdo a los mensajes de WhatsApp proporcionados por Maritza Sánchez a la Fiscalía, el hermano de la actual jefa de Estado le planteó reunirse con el contralor general de la República, Nelson Shack, funcionarios del Gas de Camisea, representantes de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) e incluso dirigentes de la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú.

Asimismo, se reveló que Nicanor Boluarte habría colocado a un excompañero de colegio, Enrique Vílchez Vílchez, quien en un primer momento asumió como secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mientras Dina era la titular de la cartera.

Posterior a ello, cuando ella asumió el puesto de Pedro Castillo, Vílchez ascendió a Secretario General de la Presidencia, de acuerdo a fuentes del Ejecutivo.

