"Me baño en manteca, me llega": Dina Boluarte responde con ironía a quienes la cuestionan y defiende su gestión

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte se pronunció este martes en el Palacio de Gobierno durante una reunión con la Asociación de Alcaldesas del Perú (ADADP).

El encuentro sirvió como escenario para que la mandataria defendiera su gestión en medio de encuestas que la posicionan como la gobernante más impopular de Latinoamérica, con un respaldo de apenas entre el 2 % y el 3 % en territorio nacional.

En su discurso, transmitido por TV Perú, Boluarte atribuyó parte de las críticas a la persistencia del machismo y a la envidia entre algunas mujeres, señalando que estas actitudes suelen derivar en insultos y difamaciones.

Además, remarcó que no se destinarán recursos públicos a campañas de publicidad estatal y que su respuesta ante los cuestionamientos será mostrar resultados tangibles.

"Nosotras, las mujeres, con trabajo y resultados concretos, les tapamos la boca a todos. Y no les hacemos caso, porque en nuestro corazón y nuestra fuerza está la convicción de lo que estamos haciendo", manifestó.

"Me baño en manteca": la respuesta a la presión mediática

Boluarte también aludió a la presión mediática y a los constantes ataques que recibe en la esfera pública. Con ironía, aseguró haber aprendido a sobrellevar las críticas.

"A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí, me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca, así que me llega", expresó.

"Que me digan lo que quieran, me baño en manteca, a mi me llega lo que puedan decir de mi" con un lenguaje procaz, Dina Boluarte se burla de todos los peruanos ¡Indignante! pic.twitter.com/BfYLq43Oh1 — Chacotero (@ChacoteroPeru) September 11, 2025

La jefa de Estado subrayó que su fortaleza proviene de la honestidad en el manejo del gobierno, defendiendo que su gestión no está vinculada a actos de corrupción.

"En mi corazón, en mis manos limpias, está la fortaleza de este gobierno, porque no le estamos robando un solo sol al Estado peruano ni a nuestro pueblo", enfatizó.

Asimismo, reafirmó su compromiso con los programas sociales que impulsa el Ejecutivo, como Llamkasun Perú, Foncodes y Pensión 65, los cuales, según dijo, representan el eje de apoyo directo a las poblaciones más vulnerables.

La presidenta insistió en que, a diferencia de lo que señalan las encuestas, recibe muestras de apoyo en sus viajes al interior del país.

"Cada vez que voy al Perú profundo, aquí mismo en Lima, [recibo] el cariño de las personas que dicen 'siga adelante, no les hagas caso'. Esa es la mejor encuesta", recalcó.

En un escenario político marcado por protestas sociales y tensiones con diversos sectores, la mandataria intenta reafirmar su liderazgo desde la cercanía con autoridades locales y beneficiarios de programas estatales, más que desde la opinión pública medida por encuestadoras.

Con frases desafiantes y apelando a la resistencia, Dina Boluarte dejó claro que su estrategia para enfrentar la impopularidad será seguir trabajando y mostrar resultados concretos, mientras intenta construir un relato de fortaleza ante las adversidades.