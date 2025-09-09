Tragedia en Vía de Evitamiento: Motociclista pierde la vida tras aparatoso accidente cerca al Trébol de Caquetá

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente se dio sobre la mañana de este martes 9 de septiembre en la Vía de Evitamiento en plena hora punta. Un motociclista perdió la vida y otra persona resultó herida a la altura del puente IPD, muy cerca del Trébol de Caquetá.

Así lo dio a conocer la concesionaria Lima Expresa a través de un comunicado. A su vez, debido al cierre de dos carriles en esta parte de la capital, se registra un intenso tráfico con sentido al norte de Lima en plena hora punta.

"Se registra tránsito lento en la Vía de Evitamiento con sentido al norte debido a siniestro vehicular a la altura del puente IPD, en el carril central. Nuestras unidades de auxilio vial se dirigen al punto", indicaron.

Motociclista pierde la vida tras accidente en Vía de Evitamiento

Las primeras imágenes de este siniestro muestra a la víctima mortal tendida en el pavimento a pocos metros de un bus de la empresa 'Los Chinos'. Además, luego de la alerta emitida por Lima Expresa ya se encuentra en el lugar personal de auxilio vial para brindar el respaldo correspondiente.

Además, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona del accidente para cercar el punto e iniciar las diligencias de rigor para dar con las razones del incidente. A su vez, los agentes cerraron dos carriles hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía y proceder al levantamiento del cadáver.

Otro hecho que se ha reportado a raíz de este siniestro es el intenso tráfico con sentido a Lima Norte. A través de las redes sociales decenas de usuarios han señalado que se ha formado una larga cole de autos de varios kilómetros que se extendió hasta el Puente Santa Anita.

Noticia en desarrollo...