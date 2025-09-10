RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Será interpelado este jueves 10

Martha Moyano: Fuerza Popular aún no define posición sobre el futuro del ministro Carlos Malaver

La congresista Martha Moyano señaló que Fuerza Popular aún no define su postura frente a la interpelación del ministro del Interior, Carlos Malaver.

Fuerza Popular aun no define sobre interpelación a Carlos Malaver
Fuerza Popular aun no define sobre interpelación a Carlos Malaver (Foto: Mininter)

10/09/2025

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, señaló en entrevista con Canal N que su bancada todavía no ha definido una posición frente a la situación del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien será interpelado este jueves 11 de septiembre en el Congreso de la República.

El titular del sector acumula poco más de dos meses en el cargo, pero la oposición lo cuestiona por no mostrar resultados en materia de seguridad ciudadana.

"Tiene dos meses creo en el cargo y va a ser interpelado porque lejos de mejorar la situación, la seguridad empeora", sostuvo Moyano, quien reiteró que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y del Parlamento.

La parlamentaria explicó que la interpelación es un recurso válido para escuchar a los ministros y exigirles explicaciones ante el pleno, pero precisó que eso no significa una decisión anticipada sobre un eventual voto de censura.

Un procedimiento que se repite

De acuerdo con Moyano, la bancada fujimorista mantiene una política constante frente a estas situaciones. "La bancada siempre vota por las interpelaciones, vota porque es una oportunidad de escuchar al ministro, una oportunidad también de decirle al ministro lo que uno piensa", remarcó.

En ese sentido, subrayó que Fuerza Popular opta por analizar los descargos de cada ministro antes de definir una posición final, lo que refleja un proceso interno de evaluación política. 

La congresista aclaró que, en este caso, aún no existe consenso ni una decisión previa sobre si respaldar o no al ministro Malaver tras la sesión de interpelación.

Moyano recalcó que la dinámica de su bancada se mantiene: primero se escucha, luego se delibera y, finalmente, se encarga al vocero oficial anunciar la postura colectiva.

 "Si tomáramos una decisión, la bancada lo toma como decisión y le encarga al vocero de informar", precisó.

Expectativa por el debate

El ministro Malaver deberá responder ante el pleno del Congreso por la estrategia del Gobierno frente a la creciente ola de inseguridad que afecta al país. 

La ciudadanía demanda medidas concretas y resultados visibles, y el Parlamento espera respuestas claras que justifiquen la permanencia del titular del Interior.

Moyano adelantó que su bancada mantiene una actitud expectante y evaluará las respuestas del ministro antes de adoptar una postura definitiva.

 "No tenemos ninguna conversación sobre el tema, sólo sabemos, sólo hemos votado por la interpelación", indicó.

El proceso de interpelación será clave no solo para la continuidad de Carlos Malaver en el gabinete, sino también para medir el nivel de respaldo político que aún conserva el Ejecutivo en medio de la crisis de seguridad. 

