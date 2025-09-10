Gustavo Salcedo REVELA que descubrió a Maju Mantilla y su productor en un auto: "No da la cara"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la farándula peruana amaneció sacudido por una revelación inesperada: Gustavo Salcedo rompió su silencio y apuntó directamente contra Maju Mantilla, asegurando que la exreina de belleza habría iniciado un vínculo extramatrimonial con Cristian Rodríguez Portugal, productor del programa que ella conduce.

La noticia no solo sorprendió a la audiencia, sino que también desató una tormenta de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la conductora aún procesan lo ocurrido.

Salcedo no ocultó su malestar al referirse al productor: "No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores", declaró ante cámaras, subrayando que este vínculo era algo que siempre le generó incomodidad.

El empresario agregó que incluso habría encontrado a Mantilla acompañada en su propio vehículo, lo que alimenta las sospechas de que el romance se habría mantenido en secreto por largo tiempo.

Las pruebas que llegaron a Magaly Medina

La polémica tomó más fuerza cuando Magaly Medina reveló que su equipo llevaba meses investigando la presunta relación entre Mantilla y Rodríguez. Según contó la periodista, finalmente lograron acceder a documentos y chats de carácter íntimo, los cuales confirmarían la sospecha.

"Hemos llamado a Gustavo Salcedo para que él nos confirme si esta información es cierta o no. Él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de 2 años", señaló la conductora de espectáculos, dejando en claro que no se trata de simples rumores.

Dentro del material mostrado en su programa, se destacó una serie de conversaciones fechadas en julio de 2023, cuyo contenido no parecía limitarse al ámbito laboral ni amical.

Con ello, la versión del aún esposo de Mantilla terminó por cerrar el círculo de la historia que ahora desencadenó un fuerte impacto en la comunidad de la farándula local.

Un matrimonio que llegó a su final

Lo más llamativo de este escándalo es que se da a pocas semanas de que Salcedo hiciera público el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo.

El empresario había compartido un comunicado en Instagram el 20 de agosto, donde explicó que, pese a la ruptura, ambos priorizarían la crianza de sus hijos.

Ese anuncio coincidió con un viaje de la pareja a Argentina, que en su momento se interpretó como una salida romántica. Sin embargo, a la luz de los hechos, el paseo cobra ahora otro sentido: tres días después de su regreso, se confirmó oficialmente la separación.

El desenlace marca uno de los capítulos más escandalosos en la vida personal de Maju Mantilla, quien hasta hace poco proyectaba una imagen intachable. Ahora, las revelaciones de su expareja, Gustavo Salcedo, y las pruebas exhibidas en televisión ponen en jaque su reputación y dejan al descubierto un triángulo amoroso que promete seguir dando qué hablar en la farándula nacional.