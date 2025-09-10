Dina Boluarte vuelve a resaltar el crecimiento económico de su gobierno: "El consumo privado creció 3.6 %"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Pese a las duras críticas contra su gestión y las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción dentro de su entorno, Dina Boluarte hace caso omiso a ellas y continúa resaltando los puntos positivos de su gobierno. Esta vez, la mandataria hizo especial énfasis en el aspecto económico señalando que en la actualidad las familias peruanas cuentan con mayor poder adquisitivo.

Esta vez, la presidenta de la República lideró una ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno donde se anunció la creación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Formalización Laboral donde estuvo acompañada del ministro de Trabajo y la Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

El poder adquisitivo creció

Luego de invocar a la población a terminar con la informalidad, Dina Boluarte señaló que acabar con este flagelo es más que importante para seguir adelante con el crecimiento económico. Luego, la mandataria indicó que el trabajo de su gobierno en este tema viene dando frutos los cuales se han reflejado directamente en el bolsillo de la población.

"Luchar contra la informalidad es urgente y se debe hacer desde todos los frentes, incluyendo a la sociedad. Ahora que nuestra economía sigue avanzando y ese mejor desempeño económico del país se refleja en los hogares. Por ejemplo, entre abril y junio el consumo privado creció 3,6 % sumando siete trimestres consecutivos de expansión", indicó.

#EnVivo



Dina Boluarte: Entre abril y junio, el consumo privado creció 3.6%. Ese resultado no es casualidad, responde a la recuperación del poder adquisitivo de las familias, aumento del empleo, de los ingresos y reducción sostenida de la inflación



Encuentra más información en... pic.twitter.com/Vp4EhDCUHC — Canal N (@canalN_) September 10, 2025

En esa misma línea, la jefa de Estado precisó que el consumo privado creció exponencialmente en los últimos meses, así como el trabajo en el país y la inflación ha sido reducida de manera drástica.

"Ese resultado no es casualidad, responde a la recuperación del poder adquisitivo de las familias, el aumento del empleo y de los ingresos y a la reducción sostenida de la inflación y así lo confirma un informe del Banco Central de Reserva", añadió.

Pide votar responsablemente

Como se sabe, Boluarte Zegarra ha optado por no responder ante los medios de prensa, pero si a pronunciarse en cada aparición pública que realiza. En una de las más recientes, volvió a pedirle a la población votar responsablemente para evitar un suceso similar a lo ocurrido en diciembre del 2022 cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado.

"Que ese voto no vaya a que la patria dé un salto al vacío. Tiene que ser un voto de confianza en que queremos seguir construyendo el desarrollo económico, social y afianzar nuestra democracia y que no tenga que ser rota por otro golpe de estado, como lo que ocurrió el 7 de diciembre", precisó.

De esta manera, Dina Boluarte volvió a resaltar el buen momento económico del país señalando que el poder adquisitivo de las familias ha crecido exponencialmente.