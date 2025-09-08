¡Tú eliges al campeón! Perú vs. Venezuela en la final del 'Mundial de Desayunos': Conoce AQUÍ cómo votar

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Todo tiene su final y el 'Mundial de Desayunos' del streamer Ibai Llanos no es la excepción. Perú se enfrenta con el rico pan con chicharrón a la arepa de Venezuela, por lo cual, cada voto es importante desde este lunes, 8 de septiembre. Conoce aquí el paso a paso para escoger al campeón.

Perú vs. Venezuela en la final del 'Mundial de Desayunos'

Nuestro país sigue demostrando ser el líder de la gastronomía mundial y esta vez en una competencia digital organizada por el español, Ibai Llanos, en sus redes sociales. Pues como se recuerda, Perú con su rico pan con chicharrón y el tamal criollo arrasaron con las votaciones en cada etapa del concurso, logrando derrotar a otros países como México, Ecuador y Chile, siendo este último vencido.

El domingo 7 de septiembre, el streamer dio a conocer que el ganador de la semifinal fue nuestro plato emblema, logrando obtener 9.837.000 millones de votos frente a los 7.837.000 millones de votos dados a la marraqueta con palta del país chileno. Con esta victoria, el pan con chicharrón avanzó a la final y ahora tendrá que disputarse el primer puesto de esta copa frente a Venezuela y su arepa reina pepiada.

Este lunes, Ibai lanzó un video en YouTube dando por iniciada a la final revelando que el desayuno de Venezuela, la arepa, iría acompañado de huevo, plátano frito, carne mechada, frijoles negros, queso rallado y su maltín, que se impuso a Bolivia; mientras que Perú acompañaría su desayuno con un café pasado.

"Bienvenidos a la gran final del 'Mundial de Desayunos'. (...) Los finalistas, por parte de Perú, pan con chicharrón, tamal y café pasado y en frente, su rival, Venezuela con la arepa reina pepiada... Creo que lo hemos pasado muy bien, (...) y mucha gente ha descubierto mucha gastronomía, cultura..., pero esto tiene que llegar a su final y debemos ver quién vence finalmente si Perú o Venezuela", expresó.

@ibaillanos PERÚ vs VENEZUELA | GRAN FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar por Perú y el pan con chicharrón?

¡Inició la votación! Peruanos y venezolanos dan su mayor esfuerzo para que su platillo sea coronado como el campeón de la competencia internacional, es por ello la importancia de saber cómo votar desde este lunes en las cuentas de Ibai Llanos como en TikTok, Instagram y YouTube. Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa, debes seguir estos pasos:

En TikTok entra a este LINK. Buscar la publicación del enfrentamiento, darle 'me gusta' (CLICK al corazón) al comentario de Perú.

Buscar la publicación del enfrentamiento, En Instagram, participar en la encuesta fijada en el primer comentario. Debemos marcar nuestro voto por Perú en el perfil oficial de Instagram de Ibai (@ibaillanos).

participar en la en el primer comentario. Debemos marcar en el (@ibaillanos). Youtube: dirigiéndonos a la sección de Shorts en el perfil oficial de Ibai, realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado con Perú realizado desde la cuenta oficial del influencer y darle "me gusta" a Perú.

dirigiéndonos a la en el perfil oficial de Ibai, realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado con Perú realizado desde la También vota en Facebook dando like al comentario PERÚ.

dando like al comentario PERÚ. ¡Todo suma! No dudes en compartir y comentar la publicación para aumentar la visibilidad del plato y así sumar votos para que nuestro desayuno sea el ganador.

Recomendación:

¡Ten cuidado! Se recomienda prestar atención a los distintivos de las cuentas del streamer, como el check azul de verificación y evitar interactuar con publicaciones de terceros que desvían los votos.

Revisa que las cuentas sean verificadas y vota por Perú.

De esta manera, este lunes, 8 de septiembre, se dio inicio a la final del 'Mundial de Desayunos'. No olvides votar por Perú y el rico pan con chicharrón para que sea el ganador del concurso y derrotar a la arepa venezolana.