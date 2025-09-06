Martín Vizcarra tuvo encuentro con Pedro Castillo en penal de Barbadillo: "Tenía detalles, me invitó frutita"

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego de su excarcelación y narró cómo fue su experiencia dentro del penal de Barbadillo, en Ate. Según precisó, pudo tener contacto con el exmandatario Pedro Castillo, quien habría tenido "detalles" hacia su persona.

¿Cómo fue su permanencia en Barbadillo?

Mediante su cuenta oficial de TikTok, el exmandatario realizó un 'live' en donde brindó detalles sobre su permanencia en el establecimiento penitenciario ubicado en Ate, lugar en donde también se encuentran recluidos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

"Con quien sí nos hemos dado un tiempito para conversar es con Pedro Castillo, ya todos los conocemos, bien campechano y bien bonachón. Tenía detalles, yo cuando recién llegué tuvo detalles. Detallitos que te invite una frutita, son detalles que demuestran independientemente que haya hecho un buen o mal gobierno, te muestran el don de gente, la persona que uno es", dijo el último viernes 5 de septiembre.

De tal modo, Vizcarra Cornejo indicó que no tuvo trato con el expresidente Alejandro Toledo, quien permanece en Barbadillo tras haber obtenido una condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

En tal sentido, narró que con quien sí tuvo un momento de intercambiar palabras fue con el exmandatario Pedro Castillo, quien cumple una prisión preventiva en el marco de la investigación por los presuntos de rebelión y conspiración; ello por el fallido golpe de Estado del 2022.

Calificó a Pedro Castillo de "bonachón"

Según Vizcarra Cornejo, cuando hizo su ingreso al penal de Barbadillo luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra en el marco del caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', el expresidente Castillo Terrones tuvo gestos amables hacia su persona.

Mientras Vizcarra mantenía un estado de "shock" tras haber recibido dicha medida, Castillo tuvo el detalle de invitarle unas frutas, por lo que lo calificó como "buena gente". Según precisó, independientemente de si Castillo tuvo o no un buen gobierno, estas actitudes demostrarían la "calidad de persona que es". "Yo trato con respeto a todos y todos me tratan con respeto", concluyó.

