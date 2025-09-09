DNI electrónico GRATIS este 16 de septiembre: Conoce AQUÍ dónde obtenerlo y los requisitos

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes, 16 de septiembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con un municipio de Lima Metropolitana, realizará una campaña para emitir el DNI electrónico (DNIe) completamente gratis. Descubre cuáles son los requisitos y dónde obtenerlo.

Campaña gratuita de DNI electrónico

Como se recuerda, Reniec anunció que solo emitirá el DNI electrónico 3.0 dejando en el pasado a los convencionales documentos de identidad de color azul para los adultos y el amarillo para los menores de edad. En ese marco, lanzó una campaña de masificación del DNIe con un precio promocional hasta el 31 de diciembre del 2025 para que los ciudadanos puedan adquirirlo por primera vez.

30 soles para los mayores de 17 años.

16 soles para los menores de edad.

Sin embargo, existe una campaña gratuita que se desarrollará en coordinación con la Municipalidad de La Victoria este martes, 16 de septiembre y así puedas realizar el trámite necesario para conseguir este documento sin costo alguno.

DNIe gratis: ¿Dónde y cuáles son los requisitos?

A través de su cuenta oficial de Facebook, el municipio de Lima Centro reveló que la campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años a más. Según detallan, la iniciativa se realizará el martes desde las 9:00 a.m, en el C.D. San Cosme, ubicada en la avenida Jaime Bausate y Meza 2025. Solo debes cumplir con estos requisitos:

Presencia obligatoria del menor de edad y/o adulto mayor para la entrega del ticket de atención.

Se atenderá únicamente a la mamá o papá que cuenten con su DNI físico.

Recuerda tomar tus precauciones para llegar a tiempo porque solo habrá 40 cupos disponibles y será por orden de llegada para garantizar una atención ordenada y eficiente.

Importancia del DNI electrónico 3.0

Tras darse a conocer que Reniec solo implementará el modelo electrónico 3.0 como el único documento válido que se otorgará a los peruanos, se reveló la razón de su importancia, especialmente a puertas de llevarse a cabo las Elecciones 2026.

Pues bien, el DNI electrónico 3.0,Incluye una tarjeta de policarbonato y un microchip, además de servir como identificación, permite realizar trámites electrónicos de forma segura; ayuda a prevenir el fraude gracias a la autenticación mediante el chip digital que dificulta la falsificación o suplantación de identidad.

Además, gracias a la firma digital segura, se permite rúbricas en documentos de manera electrónica, asegurando que los trámites realizados en línea sean legítimos. A su vez, permite acceder a servicios del Estado, como el voto electrónico, y realizar trámites con entidades financieras y administraciones públicas de manera más eficiente.

De esta manera, se reveló que este 16 de septiembre, la municipalidad de La Victoria en coordinación con Reniec realizarán una campaña gratuita de DNI electrónico.