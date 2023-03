Ministra de Salud sobre destitución de Henry Rebaza: "Ese tema está zanjado"

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se pronunció sobre la destitución de Henry Rebaza Iparraguirre como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, luego de que fuera captado librando licor en medio de la emergencia climática por el desborde de ríos y huaicos.

"Con relación al viceministro, ese tema está zanjado. Creo que la persona tiene que ser coherente, en que todo funcionario asumimos una responsabilidad política y técnica. Y en una circunstancia tan difícil no puedes estar cerca de una botella, pongámoslo claro. Ese tema ya se ha decidido. Está separado del sector", declaró a los medios de prensa.

Al ser consultada sobre su viaje a los Estados Unidos, la titular de Salud explicó que acudió a una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la ciudad de Washington y que llevó al menor de edad porque es "papá y mamá" para él.

"Como ministra tengo todo un trabajo planificado. En este escenario, la decisión firme de mi despacho ha sido viajar porque un ministro sabe solicitar lo que necesita nuestro país. Porque cuando yo viaje no estábamos en estas circunstancias (...) En esa, mi visita, me he permitido una reunión con el director de la OPS para hacer la compra internacional y no se sigan muriendo más niños y personas que tienen cáncer", aseguró.

Ministra de Salud en Cieneguilla

Estas declaraciones se dieron durante la entrega de apoyo humanitario a los pobladores de Cieneguilla afectados por los huaicos.

Ahí mismo, anunció que ha logrado activar un fondo de emergencia de la OPS de más de dos millones de dólares. Este fondo de emergencia se recibiría en partes, la primera entrega de ayuda sería por el valor de un millón doscientos mil dólares que, al tipo de cambio actual, resultaría en más de cuatro millones y medio.

Henry Rebaza fue retirado del cargo

Como se conoce, el pasado 16 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que dio por concluida la designación del médico Henry Rebaza Iparraguirre en el cargo de viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

La medida se formalizó mediante la Resolución Suprema N°005-2023-SA, publicada el último miércoles en una edición extraordinaria del cuadernillo de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En la misma edición extraordinaria se publica la Resolución Suprema N°006-2023-SA en donde señalan que se encarga el puesto de Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud a la médico cirujana Karim Pardo Ruíz, actual viceministra de Salud Pública.