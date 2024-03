Ministro de Justicia justifica silencio de Boluarte por caso Rolex: "Dará explicaciones al Ministerio Público"

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció sobre las investigaciones de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y aseguró que esta mantiene silencio ante los medios, debido a que dará explicaciones ante el Ministerio Público (MP) por el caso Rolex.

Mediante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) pidió dejar las especulaciones y señaló que están atendiendo los requerimientos de la Fiscalía.

"Ya no debemos especular más sobre si hay una cosa sobre la otra, ya dejemos que la señora presidenta como corresponde tendrá que dar las explicaciones primero al Ministerio Público y para no entorpecer la investigación lo que estimo que está haciendo es no dar declaraciones porque en su momento las tendrá que dar al Ministerio Público y las dará también luego a la ciudadanía", dijo a América Noticias.