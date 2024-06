Ministro de Justicia sobre posible candidatura de Alberto Fujimori: "El JNE tendrá que pronunciarse"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, evitó dar una opinión concisa sobre la posible postulación de Alberto Fujimori a las Elecciones Generales 2026. Sobre ello, aseguró que el JNE tendrá la última palabra

El alto funcionario aclaró que desde su posición como representante del Minjusdh, no podría dar una apreciación sobre los hechos. Sin embargo, explicó que, si bien no existe una normativa de su cartera para la situación del expresidente.

"Esa es una pregunta que tiene, evidentemente, una connotación de carácter político. Yo considero que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de ello. No tenemos ningún tipo de norma ni mucho menos de disposición administrativa en la que no permita participar", señaló Eduardo Arana .

El ministro de Justicia fue consultado por si consideraba viable la postulación de Alberto Fujimori a la presidencia de la República, ello en el marco de su reciente inscripción al partido político liderado por su hija, Keiko Fujimori.

Remarcó que la decisión deberá ser tomada por el mismo ente regulador de las elecciones, el JNE, apuntando que alguna opinión podría contradecir próximas decisiones de la entidad.

"Desde el Ministerio de Justicia no tenemos injerencia en materia electoral y mal haría yo en pronunciarme en esto que podría generar incluso una contradicción respecto de una decisión del JNE ", continuó.

El pasado 20 de junio, a pocos días de conocerse la inscripción de Alberto Fujimori a Fuerza Popular, el abogado penalista Roberto Pereira aseveró para este medio que la situación del expresidente es complicada.

Ello basándose en que el indulto otorgado al exmandatario no lo eximiría de las sentencias imputadas en su contra. Los mismos que la Constitución señala como motivos para no permitirle postularse a la carrera electoral.

"Yo creo que ese es un desconocimiento absoluto de lo que significa la figura del indulto. El indulto no es una anulación de condena, tampoco es una amnistía, es decir no es una anulación del delito. El indulto lo único que hace es perdonar la pena, pero no la condena de responsabilidad. Toda sentencia penal tiene dos partes, una parte donde los hechos están probados y una segunda parte donde se le impone una pena concreta", acotó el letrado.