Alberto Fujimori sigue siendo culpable y no puede postular a la presidencia, afirma abogado penalista

Alberto Fujimori volvió a ser noticia en las últimas horas luego que Keiko Fujimori publicara en sus redes sociales un video donde se aprecia a su padre afiliándose a Fuerza Popular pensando en las Elecciones presidenciales del 2026.

"Alberto Fujimori, líder fundador del fujimorismo, toma su lugar en Fuerza Popular", expresaron en el mencionado clip compartido por la lideresa de dicho movimiento. A partir de ahí, diversas figuras ligadas al partido naranja aseguraron que el expresidente podría postular a los siguientes comicios a pesar que fue condenado por delitos de lesa humanidad.

Como se recuerda, el otrora mandatario recibió el indulto humanitario gracias a la gracia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Por ello, Exitosa, a través del programa "Informamos y Opinamos" de Karina Novoa, conversó con el abogado penalista, Roberto Pereira, para conocer una opinión más acertada sobre la situación legal de Alberto Fujimori.

El hombre de letras dejó en claro que el indulto otorgado al padre de Keiko no lo exime de las sentencias que se le imputaron en el pasado por lo que la Constitución le prohíbe tajantemente lanzarse a la carrera electoral.

"Yo creo que ese es un desconocimiento absoluto de lo que significa la figura del indulto. El indulto no es una anulación de condena, tampoco es una amnistía, es decir no es una anulación del delito. El indulto lo único que hace es perdonar la pena, pero no la condena de responsabilidad. Toda sentencia penal tiene dos partes, una parte donde los hechos están probados y una segunda parte donde se le impone una pena concreta", inició.