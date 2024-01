Ministro de Transporte plantea "peaje social" para vecinos que vivan cerca a garitas de Rutas de Lima

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte está planteando "un peaje social" que beneficiaría a los vecinos que vivan cerca a las garitas de Rutas de Lima.

A su salida de Congreso, donde se reunió con Alejandro Soto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que el proyecto de ley tiene como objetivo identificar a los limeños que están obligados a pagar a fin de acceder a la vía de la concesionaria, pero no hacen uso de ella.

En ese sentido, Pérez Reyes mencionó que luego de este número detectado, el Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de entregar un subsidio total o parcial.

"Nosotros estamos evaluando presentar un proyecto de ley sobre peaje social. ¿Qué es? La idea es identificar a las personas que están siendo afectadas por un peaje, debido a que ellos no utilizan la vía, pero tienen que pagar por tan solo cruzar o acceder a otra vía. Se tendría que identificar a estas personas para ver si se les da un subsidio parcial o total", manifestó.

Sobre aumento de peaje

Por otro lado, el funcionario dijo que la Municipalidad de Lima debe evaluar si acepta aumentar la tarifa del peaje planteado por Rutas de Lima. "En principio, como regla general y no en este caso en particular, los peajes tienen como propósito contribuir a financiar la operación del mantenimiento de las vías. En general, no solamente en el caso de Rutas de Lima y, por lo tanto, tiene mecanismos de actualización", explicó.

Nuevo incremento del peaje

Como se sabe, Rutas de Lima dio a conocer que aumentará el cobro de peaje a S/7.50. El concesionario precisó que el último incremento se realizó el pasado 2022, y que en el marco de la inflación que se vive en el país, se realizará un ajuste correspondiente.

En esa línea, Rutas de Lima especificó que el reacomodo es correspondiente al realizado en 2022 (8.48%) y 2023 (3.24%), pero al mismo tiempo, indicó que la postergación de este se dio "por razones no atribuibles a RL, lo que viene causando afectaciones diversas que no son posibles de sostener indefinidamente".

