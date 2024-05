Nicanor Boluarte: "Nunca he recibido un sol de nadie, siempre he vivido de mi trabajo"

El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, aseguró que nunca "ha recibido un sol de nadie" e indicó que sus ingresos están basados en su trabajo.

Durante la audiencia de apelación, Boluarte Zegarra indicó que renunció a oficios en la gestión pública desde que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales "para no tener problemas".

"Han allanado la casa de mis papás en Apurímac, a la que no voy hace muchos años. No es mi domicilio, es una herencia de doce hermanos y no concurro a ese domicilio hace años. Tengo actividad económica como profesional porque renuncié a mis trabajos en la gestión pública desde que ganó Pedro Castillo la Presidencia de la República. Renuncié a seguir trabajando en el Ministerio de Educación para no tener problemas", expresó.