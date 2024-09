"No todos los peajes guardan información": Abogado de 'Culebra' recuerda al vocero de Boluarte la fuga de Hinostroza

23/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, respondió al vocero presidencial por el caso 'Cofre' recordándole la fuga de César Hinostroza, asegurando que no todos los peajes guardan información lo que habría facilitado el escape del magistrado.

Abogado de 'Culebra' responde a vocero presidencial

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', la defensa legal de 'Culebra' tildó de "mentiroso" al jefe del gabinete técnico, Fredy Hinojosa, por decir ante la prensa que el vehículo oficial de Dina Boluarte nunca estuvo en la ciudad de Ica para transportar a Vladimir Cerrón como se indicó en los últimos días.

En ese sentido, también le increpó por afirmar que no existirían documentos o información que acrediten que el 'Cofre' pasó por el peaje de Ica en febrero del presente año. Por ello, José Carlos Mejía señaló que no es fundamento suficiente debido a que no todos los peajes del país registran video.

"Recordemos que desde Lima hasta Tumbes, por ejemplo, cuando el prófugo César Hinostroza Pariachi llegó hasta Tumbes, pasó por todos los peajes y no todos registran videos ni guardan información de las grabaciones por eso se pudo fugar. (...) Muy hábilmente el vocero (de Dina Boluarte) dice que solo está el peaje de Chilca y no de Ica", sostuvo.

Cuestiona declaración de Fredy Hinojosa

También criticó que el vocero del Ejecutivo esperara mucho tiempo para responder ante las serias acusaciones contra el gobierno por el uso del auto presidencial para facilitar la fuga del líder del partido político Perú Libre.

Ya que recordemos que Fredy Hinojosa aseguró que no pudo ser posible que Vladimir Cerrón usara el 'Cofre' por Ica porque ellos tienen los documentos que acreditan que en esa misma fecha (febrero) pasó por Chilca por asuntos familiares de la mandataria.

"Seis meses después, recién el vocero presidencial dice que la presidenta estaba en asuntos familiares. Me pregunto yo ¿alguien vive en Chilca, alguien de sus familiares (de Dina Boluarte)?", señaló.

Denuncia tras presuntos audios de 'Culebra'

Recordemos que todo surge a raíz de los presuntos audios entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez con el capitán PNP Junior Izquierdo, donde se confesaría que Vladimir Cerrón habría sorteado a la Policía Nacional del Perú con ayuda del vehículo presidencial.

"¿Por qué vieron el cofre (vehículo presidencial) ese día en la playa? Porque él (Vladimir Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare", se escucha en el audio atribuido al titular del Mininter.

De esta manera, el abogado del capitán PNP 'Culebra', José Carlos Mejía, respondió al vocero presidencial por el caso 'Cofre' presidencial, recordándole la fuga del juez César Hinostroza.