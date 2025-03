Nuevo ministro del Interior debe ser "buen profesional y buena persona", asegura Héctor Acuña

El congresista Héctor Acuña conversó con Exitosa respecto a la censura de Juan José Santiváñez que aprobó el Parlamento. Además, se refirió a las declaraciones de Dina Boluarte, quien aseguró que colocará a un nuevo titular del Interior que se asemeje al ministro saliente.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos', Karina Novoa, periodista de Exitosa, le consultó sobre lo dicho por la mandataria. En respuesta, Acuña, quien votó a favor de la censura contra Santiváñez, expresó su preocupación por las afirmaciones de Boluarte, a quien también cuestionó por no ser capaz de afrontar la realidad de los hechos.

"La verdad que asusta. Preocupa tener ese concepto, que va a conseguir uno igual. No tiene sentido lo que dice. Lo mínimo que debería ser es uno mejor, uno distinto. El señor Santiváñez ha sido censurado porque no tiene el perfil, las características para ser un ministro. Escuchar que va a conseguir uno igual, significa que la señora no entiende la realidad", expresó.