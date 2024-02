Eduardo Pachas renuncia a la defensa legal de Pedro Castillo: "Los barcos no tienen dos capitanes"

El abogado Eduardo Pachas ha renunciado a la defensa legal de Pedro Castillo en los procesos judiciales que se siguen en contra del expresidente de la República.

La medida fue dada a conocer por el propio letrado a través de sus redes sociales en la mañana de este jueves 08 de febrero. Allí, detalla que deja de ser el "abogado defensor" del exjefe de Estado indicando que "los barcos tienen un solo capitán".

"El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones. Me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos, para ser dirigidos, no tienen dos capitanes, solo uno", se lee en la publicación de X.

En entrevista con el medio Infobae Perú tras el anuncio de esta decisión, Eduardo Pachas especificó que su salida responde a la llegada de Luis Medrano Girón a la defensa legal de Pedro Castillo.

Según explicó el abogado, este hecho no habría sido notificado a su persona y tuvo conocimiento del mismo recién a partir de la información difundida en los medios de comunicación.

Para el letrado, esta no habría sido la forma correcta de llevar la incorporación de Medrano Girón y aseguró que "no puede ser asistente de nadie".

"Simplemente el nuevo apersonamiento no lo conozco, no se me ha comunicado. (...) No puedo ser asistente de nadie, las estrategias ya están planteadas dentro del proceso", declaró.