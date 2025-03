Pedro Castillo confirma que mantiene huelga de hambre: "Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial"

Pedro Castillo reapareció en redes sociales para descartar las versiones que señalaban que la huelga de hambre que adoptó había sido levantada tras sufrir una descompensación.

Por ello, el expresidente de la República utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para indicar que su medida de protesta contra el Poder Judicial se mantiene firme calificando de farsa judicial el juicio que se le viene siguiendo por el presunto delito de rebelión.

"Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!", indicó.