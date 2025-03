Pedro Castillo en huelga de hambre: Expresidente anuncia medida de protesta desde el penal de Barbadillo

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de una carta difundida en su cuenta de X (Twitter), el expresidente Pedro Castillo comunicó que desde hoy entrará en huelga de hambre en el penal de Barbadillo. El exmandatario volvió a ratificar en que no cometió delito alguno el pasado 07 de diciembre de 2022.

En la misiva firmada por el excandidato presidencial por Perú Libre en 2021, también se refiere a la jueza de la sala que está evaluando el pedido de la Fiscalía por el caso golpe de Estado, a quien le atribuye que "ha adelantado opinión" en su contra.

Posteriormente, informó su postura, porque según su parecer, se están cometiendo injusticias en su contra.

"Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre; acto que me lleva a tomar por las injusticias que se viene cometiendo conmigo", reza la carta que tiene también la firma del exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles.

Carta de Pedro Castillo

Medida extrema a horas de su tercera audiencia por el golpe de Estado

El expresidente toma esta medida extrema a horas de llevarse a cabo la tercera audiencia por el caso golpe de Estado.

Como se recuerda, el Poder Judicial programó para mañana, martes 11 de marzo, una nueva diligencia del juicio oral por el delito de rebelión que se le acusa, así como, a los extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros investigados.

La sala presidida por el juez José Neyra Flores analiza el pedido del Ministerio Público, el cual requiere 34 años de cárcel contra el exjefe de Estado por su presunto intento de querer quebrar el orden constitucional del Perú a poco más de un año de haber asumido la presidencia de la República.

Pedro Castillo amenazó con abandonar la sala en pleno juicio oral

En el marco de la segunda audiencia del juicio oral que viene afrontando, el expresidente amenazó con retirarse del proceso, al considerar que el único delito que cometió fue "defender a este pueblo".

"Yo sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad", acusó el exmandatario.

Inmediatamente, la Dra. Norma Carbajal Chávez replicó lo dicho por Castillo Terrones, comunicándole que oportunamente la sala le cederá la palabra "para dar cuenta de lo que crea conveniente". "En este estadío estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado deberá hacer uso de la palabra", sostuvo la magistrada.

No obstante, el acusado por el delito de rebelión no se quedó callado, diciendo que no deseaba ser más parte del juicio, solicitando su retiro de la sala, pedido que obviamente fue negado como tal.

El exmandatario decide entrar en huelga de hambre horas de llevarse a cabo la tercera audiencia por el caso golpe de Estado, aduciendo que se están cometiendo "injusticias" en su contra.