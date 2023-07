Perú Libre niega tener acuerdo con Fuerza Popular para componer Mesa Directiva del Congreso: "No hay nada formal"

En entrevista con Exitosa, el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, negó que exista un acuerdo entre su grupo parlamentario y Fuerza Popular para la composición de la Mesa Directiva del Congreso. Según manifestó, "no hay nada formal, nada orgánico" con la facción fujimorista.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el congresista descartó la posibilidad de una presunta alianza con dicha bancada. Según informó, no se ha contemplado la opción de conversar con ellos y aseguró que es falsa la información que haya un acuerdo entre ambas partes.

"No creo que ellos quieran hablar con nosotros, tampoco queremos hablar con ellos. (...) Hasta el día de hoy, no tengo el encargo de acercamiento. No hay nada formal, nada orgánico", declaró a nuestro medio.