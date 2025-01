Perú rechaza cualquier intervención extranjera en Venezuela: "No a la invasión, no a ningún acto de fuerza"

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, aseguró que el Gobierno de Perú rechaza tajantemente cualquier intervención extranjera en Venezuela.

En entrevista para Canal N, el canciller reiteró para el gobierno de Dina Boluarte reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y apuntó que Nicolás Maduro se volvió un dictador cuando no reconoció los resultados de las últimas elecciones.

"El Perú se opone taxativa, abierta y permanentemente a cualquier intervención extranjera (en Venezuela). No a la invasión, no a ningún acto de fuerza (...) El señor Maduro fue un presidente legítimo de su país hasta el 10 de enero de este año. El 10 de enero se volvió un dictador (...) La no exhibición de actas se puede calificar como un acto ilegal y antidemocrático", declaró.