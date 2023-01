Presidenta Dina Boluarte anuncia apertura de carreteras bloqueadas por manifestantes

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la mañana de este martes que el Gobierno, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), abrirá en las próximas horas aquellas carreteras que se encuentran bloqueadas por manifestantes en diversos puntos del país.

"Creo que ya el bloquear carreteras o no permitir que ingresen estos camiones que llevan el gas, o el combustible, ya sale de la protesta pacífica. Nosotros, a través de la Policía, que están siempre al servicio de la comunidad para poder proteger la salud, pero también para proteger la propiedad privada y del Estado, y que lleguen estos cisternas con combustibles y con gas, estaremos abriendo en las próximas horas las carreteras", declaró ante la prensa.

En esa línea, la jefa de Estado afirmó que el derecho de los protestantes termina cuando impiden el tránsito del resto de los peruanos.

"Quiero llamar a los señores que están tomando estas medidas de protesta al margen de la ley, que es bloquear carreteras, creo que el derecho de la protesta de ellos, bloqueando carreteras, termina, porque el derecho del resto de peruanos, que somos la mayoría, queremos transitar con libertad y no estar siendo coaccionados", expresó.

Agregado a ello, la mandataria reveló que ha sido informada respecto a que ciertos manifestantes están amenazando a los ciudadanos para que participen de las movilizaciones.

"Ayer, por ejemplo, hemos estado reunidos con la institución católica, religiosa, evangélica y demás, donde he podido recibir que, en estas comunidades altoandinas, las hermanas y hermanos que salen a las protestas están siendo chantajeadas, están siendo coaccionadas porque les dicen 'si no vas a marchar, te vamos a pedir una cuota de 100 soles', 'si no vas a marchar, te vamos a cortar el suministros de agua' y 'si no vas a marchar, te vamos a incendiar tu casa'", detalló.

Por ello, Boluarte Zegarra criticó dichas acciones y aseguró que ello ya no forma parte de una protesta sana, ni pacífica.

"No podemos estar llegando al chantaje para que estos señores minoritarios, que quieren quebrantar la democracia, el Estado de derecho, puedan estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz, con las personas que quieren trabajar y producir esas economías para sus hogares", añadió.

Mira el pronunciamiento completo