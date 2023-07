Presidente de JNE: quienes gritaron fraude en 2021 deberían responder legalmente

En entrevista a Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, consideró que quienes denunciaron un presunto fraude en las elecciones generales del 2021 deberían responder "legalmente".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la autoridad dijo que estas personas han buscado subvertir a la ciudadanía acerca de una presunta estafa electoral.

"Yo creo que las personas que gritaron fraude, que no existió, deberían responder, Incluso hasta penalmente, por que lo que han querido hacer es subvertir, han querido que el colectivo social crea que hubo un fraude", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Salas Arenas apuntó que la democracia en el Perú está alejada a las instauradas en otros países. Asimismo, aseguró que aquellos temas que la ley no cubrió, deberían ser abordados por la "razón y el criterio".

"Esta democracia está un poco lejana a otras democracias ya han logrado, pero aquello que la ley no ha cubierto, lo tiene que hacer la razón, el criterio", añadió en su intervención.

Por otro lado, hizo hincapié en la nula "injerencia política" que tienen los miembros del JNE para no rendirle cuentas a ninguna entidad que no sea la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Del mismo modo, precisó que él como sus colegas fueron seleccionados por sus respectivos gremios, por lo que no tienen un "origen político" para que sean juzgados por el Poder Judicial o investigados por el Ministerio Público (MP).

"Nosotros no tenemos origen político, a nosotros nos eligen nuestro gremio. Sin injerencia política nosotros no tenemos que dar cuenta al Poder Judicial, ni al Ministerio Público en su caso, sino a la Junta Nacional de Justicia. Yo he pasado ese tamiz hace poco", agregó.