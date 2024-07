Conflicto por Línea 2: Ministro de Transportes pide a Rafael López Aliaga retirar carteles en Paseo Colón

Rafael López Aliaga y Raúl Pérez Reyes vienen sosteniendo un enfrentamiento mediático luego de lo que fue el accidentado cierre de la avenida Paseo Colón. Y tras las recientes declaraciones del alcalde de Lima, ahora el Ministro de Transportes y Comunicaciones decidió responder.

En las últimas horas, el burgomaestre señaló que el titular del MTC no le daba la cara por supuestamente haber incumplido el acuerdo que firmaron antes de la clausura de esta importante vía de la capital.

Raúl Pérez Reyes respondió ante los medios de prensa este viernes 12 de julio en medio de un evento realizado en una de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. Ahí, el titular de la cartera de transportes aseguró que no caerá en el juego que plantea el líder de Renovación Popular, pues su trabajo es trabajar en los problemas del sector.

"El encargo que tengo de la presidenta de la República es resolver problemas y no entrar en discusiones menores sobre expresiones y adjetivos que no voy a contestar. En relación sobre que no le atendía las llamadas, justamente hemos estado resolviendo problemas para no entrar a un debate ya que entre amenazas y denuncias penales no resolvemos nada", expresó.