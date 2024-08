Rafael López Aliaga afirma que su gestión salvó de la quiebra a la Municipalidad de Lima: "Nos sobra la plata"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, realizó la entrega de 300 congeladoras para las madres de diferentes ollas comunes de toda la ciudad, estas, en palabras del burgomaestre, cubrirán parte de las 2,400 unidades que serán distribuidas para todas las organizaciones. Durante este evento, la autoridad señaló que salvó a la Municipalidad de la quiebra.

Además, el líder edil señaló que, en septiembre, la Muni Lima hará entrega de la misma cantidad de cocinas para las organizaciones como parte de la fomentación de autosostenibilidad para las ollas comunes que, desde el inicio, señaló son prioridad para su gestión.

Asimismo, en otro marco de ideas, el alcalde aseguró que, pese a que encontró una Municipalidad de Lima en quiebra, gracias a su paso por la comuna capitalina, esta se salvó de un destino de quiebra. Afirma haberla sacado a flote pese a las circunstancias.

"Cuando entramos, el primero de enero del año pasado, no había plata. Había un hueco, era negativa (El presupuesto). Teníamos deuda por 400 millones de soles. Me subió la presión y me vino una taquicardia inclusive, tuve que tomar dos pastillas porque dije 'en la que me he metido'", alegó el también líder de Renovación Popular.