Bellido responsabiliza al fujimorismo de censura rechazada contra Demartini: Decidieron no votar a favor

En entrevista con Exitosa, el congresista Guido Bellido responsabilizó al fujimorismo de la censura rechazada contra el ministro Julio Demartini pese a denuncias por Qali Warma.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el legislador aseguró que el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se mantiene en su cargo por los votos de la bancada de Fuerza Popular. Sin embargo, no reconoció que los otros grupos parlamentarios también votaron en contra.

"El fujimorismo ha decidido no votar a favor y de eso se trata. No hay otra cosa. (...) Yo, por ejemplo, he votado a favor de que se censure porque no se le puede dar carne de caballo a los niños", declaró para Exitosa.