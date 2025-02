Rafael Muente retoma la presidencia de Ositpel: Servir falla a favor de funcionario

Tras cuatro meses, Rafael Muente Schwarz, retomó sus funciones como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Su regreso se da en el marco del fallo a favor en segunda y última instancia administrativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Como es de dominio público, Muente asumió el puesto en el importante ente de telecomunicaciones en 2017 y fue reelegido en 2022 para un segundo periodo. Cuenta además con una experiencia en el sector público y privado, destacando en puntos de telecomunicaciones, regulación y derecho corporativo.

Ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha ejercido cargos en instituciones tanto como Proinversión y Ositrán. La medida de Servir responde al compromiso con el cumplimiento de las normativas tanto laborales como administrativas. Sin embargo, hace unos días, publicó en su cuenta de X que no se le permitía retomar su puesto.

"Pongo en conocimiento público que aproximadamente a las 9 a.m. me apersoné a las oficinas del Osiptel a reasumir mis funciones como presidente ejecutivo. Ello no fue posible dado que el señor (Ferrer Anívar) Rodríguez como el señor (Luis Alberto) Arequipeño (quienes han venido ocupando la presidencia y la gerencia general, respectivamente) me indicaron que la PCM no les ha comunicado la resolución del Tribunal de Servir que declara nula la sanción que ilegalmente se me impuso", detalló