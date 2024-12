¿Menos feriados en 2025? Defensoría del Pueblo pide reducir feriados compensables para no afectar economía

30/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, mediante documento dirigido a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha solicitado la reducción de feriados compensables para el año 2025, considerando el alto número de feriados aprobado para las entidades del Estado en el 2024, lo cual se incrementó con los feriados establecidos por ley en los últimos cuatro años, con la finalidad de fortalecer la atención del servicio público a las personas y la productividad y competitividad del país.

Efectos negativos

En el documento remitido se da a conocer los efectos negativos que produce la aprobación de feriados compensables en un corto espacio de tiempo en la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que estos generan, posicionando al Perú en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados Sudamérica.

El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en el año 2020, el Perú contaba con 12 feriados no laborales declarados por ley, no obstante, en los últimos años se aprobó 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 días los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional, convirtiendo de esta manera al Perú en país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se tiene que asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio o, pagar una triple remuneración al trabajador si necesita que la actividad de su empresa no paralice.

Sumado a ello, el Ejecutivo aprobó los denominados feriados compensables, que se establecen en las fechas seguidas a los feriados no laborables. En el presente año inicialmente se declararon 7, a los que posteriormente se agregaron 3 más por la realización del APEC, realizado en el mes de noviembre en la ciudad de Lima, sumando en total 10 feriados compensables, los que sumados a los feriados legales dan un total de 26 feriados para el sector público y 56 si se suman las vacaciones.

Impacto en el PBI

Este número elevado de feriados genera un impacto en el PBI, según el BCR, en su Reporte de Inflación - septiembre 2023, refiriéndose a los efectos producidos por el aumento de días feriados en la economía, señala que este incremento de feriados adicionales podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal, con un impacto susceptible en los sectores no primarios.

De igual manera, el defensor del Pueblo hizo mención que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos por que la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que los administrados quieren realizar en el trámite de sus derechos civiles, sociales y económicos, sobre todo existe una afectación en los servicios esenciales, como en la educación, en lo que los más afectados son los estudiantes.

Recordó asimismo que estas medidas también generan perjuicio a los trabajadores porque al recuperar las horas no trabajadas laboran más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, en contradicción con lo que indica la Constitución. Esta situación hace que los servidores públicos en muchos casos para no recuperar horas soliciten vacaciones en la misma fecha de los feriados, afectando aún más la productividad de las entidades, a pesar de que Servir ha indicado que este pedido de vacaciones no es adecuado, pues la finalidad del feriado compensable es recuperar las horas no laboradas con trabajo efectivo adicional a la jornada ordinaria.

Por esto motivos, se exhorta a la necesidad de un análisis cuidadoso en la aprobación de los feriados compensables, pues existen externalidades negativas para la productividad y el crecimiento económico a largo plazo, por lo cual es crucial que su implementación se realice de manera estratégica, con una adecuada evaluación de sus efectos y una comunicación transparente.

De igual forma, se recomienda al Legislativo se realice una evaluación técnica económica previa a la aprobación de feriados no laborables, y considerar feriados declarativos en los que se conmemore la identidad de la fecha sin afectar la jornada laboral ordinaria y de esta manera no se incrementen los costos laborales y la reducción de la producción y competitividad de la actividad productiva, que debe marcar el esfuerzo de todas las entidades para el año 2025.