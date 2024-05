Reelección para alcaldes y gobernadores: "Nos corresponde aceptar a cada poder", afirma Adrianzén

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

El premier Gustavo Adrianzén dijo "respetar" la decisión del Congreso respecto a la reelección de alcaldes y gobernadores por una vez. Según indicó, obedece a la "separación de los poderes del Estado".

¡Importante!

En diálogo con la prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que la representación nacional está facultada para emitir normas legislativas.

"Somos absolutamente respetuosos de la división de poderes. En ese marco, nos corresponde aceptar que cada poder -dentro de sus funciones- puede emplear, en este caso el Congreso, leyes", declaró.

En ese sentido, Adrianzén señaló que un cruce entre el Ejecutivo y el Parlamento no es beneficioso para el país. "Esta (posición) se da en un plano de absoluto e irrestricto respeto a los poderes del Estado. No podemos estar enfrentándonos porque genera un ruido político que no contribuye a la gobernabilidad", agregó.

Finalmente, el funcionario del Gobierno de Dina Boluarte emitió un mensaje de unidad nacional. "Solo así, vamos a poder cubrir los grandes problemas que tenemos (la pobreza y las grandes brechas)", concluyó.

Antecedentes

El último miércoles, el Pleno del Congreso aprobó una reforma que habilita la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores regionales por solo un periodo adicional. El texto de reforma constitucional recibió 86 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones.

El dictamen, que obtuvo luz verde en la Comisión de Constitución en noviembre de 2023, propone modificaciones a los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú.

Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen deberá ser ratificado en una segunda votación en la siguiente legislatura con la aprobación de un mínimo de 87 legisladores.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Martha Moyano, sustentó que la reelección permitirá reivindicar el derecho de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades y, asimismo, posibilitará el desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo.

Una opinión similar fue compartida por la parlamentaria Patricia Juárez, autora de una de las iniciativas, quien afirmó que la no reelección ha sido un obstáculo para que los alcaldes no cumplan con sus promesas electorales.

De esta manera, el premier Gustavo Adrianzén recordó que el Congreso de la República está facultado para emitir normas legislativas, ello tras aprobarse -en primera votación- la reelección para alcaldes y gobernadores.