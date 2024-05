Gustavo Adrianzén minimiza desaprobación de la gestión de Dina Boluarte: "No gobernamos para las encuestas"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a los resultados de la reciente encuesta sobre la gestión de Dina Boluarte, la cual advierte de una desaprobación por parte del 90% de peruanos. Ante ello, el premier aseguró que no trabajan para las mediciones y continuarán enfocados en la reactivación económica.

En declaraciones a la prensa, el premier destacó que Boluarte Zegarra sea la primera mujer que presida al país y aseguró que la mandataria fue "valiente" cuando Pedro Castillo "pretendió terminar con la democracia y el estado de derecho" en el Perú.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que viaja una vez a la semana al interior del país y garantizó que la recepción de la ciudadanía es "muchísimo más alta" que lo reflejado por las encuestas.

"En lo personal, por lo menos una vez a la semana viajo al interior del país, no solo capitales sino lugares más remotos; y ahí puedo garantizar que la recepción ciudadana de aceptación y respaldo es muchísimo más alta. No conozco la ficha técnica que se difundió, pero nosotros no gobernamos para las encuestas, seguimos adelante en los esfuerzos de reactivación económica con cifras espléndidas", agregó.