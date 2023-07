Roberto Chiabra sobre denuncia de Rosa Gutiérrez: "Si tiene las pruebas, que las presente ante la Fiscalía"

El congresista Roberto Chiabra se pronunció sobre la reciente denuncia de la Rosa Gutiérrez en contra de la presidenta Dina Boluarte y aseguró que si la expresidenta de EsSalud tiene las pruebas del caso, debe presentarlas ante la Fiscalía de la Nación.

Las palabras del legislador tuvieron lugar este lunes 24 de julio luego de que la extitular del Minsa indicara que la jefa de Estado la llamó para impedir el despido de un funcionario acusado de corrupción. Incluso, agregó que la mandataria debería aclarar dichas acusaciones antes de Fiestas Patrias.

En esa misma línea, Roberto Chiabra indicó que la situación que atravesó la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) en los últimos días tiene una responsabilidad compartida. Y es que para el congresista, Rosa Gutiérrez y los encargados de su designación deben reconocer que cometieron un error.

Como se recuerda, César Linares fue designado nuevo presidente ejecutivo de EsSalud tras la salida de Rosa Gutiérrez. Sin embargo, el nuevo encargado del Seguro Social de Salud ha sido señalado por registrar denuncias en su contra.

Por esta razón, Chiabra considera que el gobierno de Dina Boluarte han mantenido "los mismos errores" de Pedro Castillo tras designar a funcionarias que presenten acusaciones en su contra.

"No hemos cambiado de Gobierno, porque se siguen cometiendo los mismos errores que el exgobierno de Pedro Castillo. Qué tal habilidad para nombrar en el cargo a personas cuestionadas, con juicios. Somos 33 millones de peruanos, no sé si no hay un médico con capacidad de gestión y que esté limpio", señaló el parlamentario.