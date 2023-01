Roberto Sánchez: En el Congreso sí hay personas que pueden asumir un Gobierno de transición

16/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el legislador de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, consideró que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar al cargo por las violentas protestas que se desarrollan en el país, y señaló que en el Congreso hay funcionarios que pueden asumir el Gobierno de transición.

"La alternativa única es la renuncia del Gobierno de la señora Dina Boluarte [...] En el Congreso creo que sí hay personas que pueden ser el consenso [...] si hay algunas congresistas colegas que pueden asumir estos seis meses de transición, con un Gabinete de amplia base, de carácter democrático, que instale un poco el diálogo también diverso con los interlocutores de la protesta y que, de una vez, busquemos ya esa salida inmediata", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) afirmó que se deben realizar las elecciones generales este año y no aplazarlas más.

Además, recordó que el expresidente Manuel Merino renunció al cargo tras reportarse fallecimientos de ciudadanos durante las movilizaciones en contra de su gestión.

"Hoy debe de haber elecciones generales 2023, no con estas mañanas que quieren botarlo al 2024, después dirán 2025, y yo creo que 48 muertes no resisten la legitimidad de ningún solo gobierno. Cuando ocurrió con el presidente Merino, con dos muertes todo el mundo se rasgaba las vestiduras y ocurrió lo que ocurrió. Hoy van 48 personas en esa condición de haber perdido la vida", expresó.

En esa línea, recalcó que la mandataria debe abandonar el cargo para que alguien en el Parlamento asuma dicha responsabilidad y convoque a comicios en un "plazo célere a 6 meses".

Tras ser consultado sobre quien podría asumir el poder en reemplazo de Boluarte Zegarra, el exministro Sánchez Palomino no quiso brindar un nombre porque señaló que es una gran responsabilidad que tendría que consultarse previamente con ciertos legisladores.

"No me atrevería (a dar un nombre) porque es una inmensa responsabilidad que tendría que consultar con uno o dos congresistas mujeres que creo que tienen esta prerrogativa, y uno o dos congresistas varones que también creo que en este periodo no han estado en el clima exacerbado del uno u otro lado", precisó en Exitosa.

