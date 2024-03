Rolex de Dina Boluarte: Congreso cita a fiscal de la Nación y a contralor por costoso reloj de la presidenta

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y al contralor general, Nelson Shack, por el caso del Rolex de la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo al diario El Comercio, el grupo de trabajo convocó a Villena Campana y a Shack Yalta para que informen sobre las diligencias preliminares y el control concurrente llevado por las instituciones que lideran en torno a los costosos relojes de la mandataria.

Asimismo, el Parlamento indicó que el titular del Ministerio Público (MP) también dará cuenta sobre acciones frente a presuntos actos de corrupción durante la pandemia y frente a la inseguridad ciudadana. Por otro lado, el contralor general hará lo propio sobre gastos en consultorías en el Estado.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció sobre las investigaciones de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y aseguró que esta mantiene silencio ante los medios, debido a que dará explicaciones ante el Ministerio Público (MP) por el caso Rolex.

Mediante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) pidió dejar las especulaciones y señaló que están atendiendo los requerimientos de la Fiscalía.

"Ya no debemos especular más sobre si hay una cosa sobre la otra, ya dejemos que la señora presidenta como corresponde tendrá que dar las explicaciones primero al Ministerio Público y para no entorpecer la investigación lo que estimo que está haciendo es no dar declaraciones porque en su momento las tendrá que dar al Ministerio Público y las dará también luego a la ciudadanía", dijo a América Noticias.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, rechazó haber regalado algún Rolex a la presidenta de la República, ello en el marco de las diligencias preliminares contra la mandataria por el costo reloj.

"Voy a ser enfático, esta es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República, yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema, con eso termino (...) Me he reunido en muchas oportunidades (con la presidenta) para gestionar los pedidos del pueblo y traer obras en la región (...) No tengo nada que decir. Para mí eso es una mentira, una falacia", declaró.