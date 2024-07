Dina Boluarte reclama a la prensa tras pregunta por cirugías estéticas: "No son temas de interés"

La presidenta Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa por primera vez después de tres meses y se le preguntó acerca de temas sobre los cuales aún no había declarado. Tras ser consultada por su ausencia en el cargo cuando decidió realizarse sus cirugías estéticas, la mandataria tildó a la prensa de "tendenciosa" y la criticó por querer indagar en este tema cuando es un tema que presuntamente "no genera interés".

"Estamos hablando de cosas tan importante como traer tecnología de China a Perú y esas preguntas tendenciosas no ayudan ni generan interés en la población", sostuvo en la reunión realizada desde Palacio de Gobierno, este lunes 08 de julio.

Aunque la jefa de Estado también tuvo la oportunidad de responder ante las preguntas sobre cuántos relojes Rolex le ofreció el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; prefirió no hacerlo.

En su lugar, sostuvo que dicha información ya es materia de investigación en la Fiscalía de la Nación y sugirió que dicha institución le abre carpetas sin sustento.

"Con respecto a las preguntas de las joyas, los aretes, de todo eso, está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando abiertamente con el Ministerio Público asistiendo a cada a una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite, no solo por el caso Rólex, sino también por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia que sale en los noticieros", sostuvo.