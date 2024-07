Presidente del PJ a Corte IDH por Ley de Amnistía: "No tenemos que retirarnos, pero pondremos límites"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se rechazó la aprobación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Según indicó, el Estado peruano no tiene que retirarse de la Corte IDH, pero si poner los límites correspondientes.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del PJ indicó que la Corte IDH no tiene ninguna facultad para pedir a los poderes del Estado "que haga algo". "Mucho menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros Poderes", añadió.

"No tenemos que retirarnos, la Corte IDH tiene sus atribuciones, pero cuando se excede obviamente tenemos que poner un límite. El exceso está en que no puede ordenarle a los poderes del Estado que no hagan algo, eso ya es un acto de gobierno", dijo a la prensa, este martes 09 de julio.