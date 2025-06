Ruth Luque pide que Dina Boluarte sea inhabilitada por 10 años por abandono de cargo: "Ha mentido al país"

11/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

En las últimas horas, la situación de Dina Boluarte parece haberse complicado aún más respecto a la acusación por abandono de cargo que se le sigue luego de realizarse unas cirugías estéticas en el 2023. Esto se debe luego que el cirujano Mario Cabani le enviara una carta notarial a la mandataria donde le exige que se rectifique de sus comentarios o, de lo contrario, la demandaría por difamación.

Este documento no hace más que reconfirmar la versión de que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica por razones netamente estéticas y no por salud como había señalado. Luego de ello, estuvo internada durante 24 horas, lapso de tiempo donde no pudo ejercer sus funciones como presidenta.

Ruth Luque pide que Dina Boluarte sea inhabilitada

Como era de esperarse, esta carta notarial generó la rección de varios actores políticos quienes han criticado duramente la gestión de Dina Boluarte desde hace meses. Una de las que alzó su voz de protesta fue Ruth Luque quien no solo volvió a pedir su vacancia, sino que sea inhabilitada de todo cargo por 10 años.

La integrante de la bancada Bloque Democrático Popular dejó en claro que la mandataria le mintió al país por lo que ello acarrea una infracción constitucional grave.

"Lo que han dicho y ahora sabemos es lo que ya indicaba en la denuncia constitucional, la señora Dina Boluarte ha mentido al país, ha abandonado el cargo, la señora prefiere hacerse cirugías plásticas. No lidera esta país, no le interesa este país y hace tiempo que debió ser vacada. Para mí, lo que debe seguir es que se apruebe mi denuncia constitucional y sea castigada e inhabilitada por 10 años por una infracción constitucional", indicó a Canal N.

La congresista Ruth Luque aseguró que la pdta Boluarte debe ser inhabilitada del ejercicio de la función pública por 10 años por una infracción constitucional: "Ha mentido al país, ha abandonado el cargo"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/rNYZJK2lyC — Canal N (@canalN_) June 11, 2025

Pide celeridad al Congreso

En esa línea, la parlamentaria lamentó que varios de sus colegas en el Pleno no aborden con la urgencia que se debe las denuncias constitucionales contra Boluarte Zegarra ya que ha recibido más de una respuesta negativa sobre el estado de las mismas.

"Yo he presentado esa denuncia inconstitucional el año pasado y hoy a mi colega María Acuña le pedí que me responda el pedido de información que le hice que ya va cumplir un mes. Le pedí que me diga el estado de todas las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte y el estado de cada trámite. Me parece sorprendente que ni siquiera se me pueda dar información dentro del parlamento y que uno tenga que apelar a la prensa", añadió.

De esta manera, Ruth Luque pidió que Dina Boluarte sea vacada e inhabilitada para ejercer todo cargo público durante 10 años por abandono de cargo.