Salhuana a Edmundo González: "La historia sabrá reconocer su aporte a la lucha por la libertad"

La ceremonia de condecoración de la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al presidente electo Edmundo González, realizada en el Congreso de la República, fue un emotivo tributo a su incansable lucha por la libertad.

En este evento, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su apoyo a González y a la causa que ha defendido por años y la situación que vive hoy en día en Venezuela.

"Edmundo González, siga adelante con la fe de que su causa es noble, justa y digna que lo acompaña non solamente su pueblo, si no también el nuestro y muchos otros, señor presidente nuestro respeto, nuestra admiración", manifestó Salhuana durante su intervención.

El acto formal se desarrolló en un ambiente de reconocimiento a quienes han luchado en defensa de los derechos humanos, destacando la importancia de recordar y valorar el trabajo de quienes se han enfrentado a adversidades en su lucha por la libertad, mucho de ellos jóvenes entre mujeres y hombres.

El CNE reporta que Nicolás Maduro obtuvo 6,4 millones de votos en las recientes elecciones, superando a Edmundo González, quien recibió 5,3 millones.

Sin embargo, González es reconocido como presidente electo por varios países y organismos internacionales, que avalan las pruebas de su victoria por un margen de 2 a 1, basadas en el 83,5% de las actas de votación recopiladas por la oposición.

A pesar de los resultados oficiales, la líder opositora María Corina Machado ha instado a boicotear futuras elecciones hasta que se respete el resultado, mientras que otros sectores de la oposición, cercanos al régimen de Maduro, se muestran dispuestos a participar en los comicios venideros.

En su discurso, Salhuana aseguró que el aporte de González trascenderá en el tiempo, dejando una huella indeleble en la memoria histórica del país.

"No hay democracia sin libertad, no hay democracia con presos ni perseguidos políticos, no hay democracia sin prensa libre, sin respeto al voto popular, por consecuencia no hay democracia con fraude electoral", detalló Eduardo Salhuana.