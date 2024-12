Morgan Quero: Los derechos humanos han sido una tapadera de aquellos que cometen delitos graves

El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que los derechos humanos han sido "una especie de tapadera" para aquellas personas que cometen delitos graves.

En entrevista con Panamericana, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) evitó responder si la presidenta de la República, Dina Boluarte, cree en su versión sobre sus polémicas declaraciones.

Del mismo modo, Morgan Quero indicó que conversará con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y algunos congresistas sobre las posibles mociones de interpelación en su contra.

Por otro lado, el ministro de Educación negó haberse referido a los muertos en las protestas entre 2022 y 2023 cuando dijo que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas". El titular del Minedu explicó que no había escuchado la pregunta realizada por la periodista.

"Yo no escuché la pregunta, supuse que seguían preguntando sobre la pena de muerte y en ese contexto hice esa declaración. Porque no escuché, la periodista estaba tapándose la boca con el micrófono, con su mano, entonces el audio en la grabación se oye con claridad, pero yo no escuché con claridad", mencionó.