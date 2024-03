Séptimo retiro de AFP: Comisión de Economía ignoró debatir fórmula que busca liberar fondos de hasta 4 UIT

La Comisión de Economía ignoró debatir el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pese a que estaba agendado hoy, 13 de marzo, en la sesión descentralizada celebrada en Chanchamayo (Junín).

A pesar de que una semana atrás centenares de aportantes marcharon para pedir el urgente retiro, el grupo de trabajo obvió esta mañana el punto ocho de la orden del día, que trataba sobre el predictamen que busca liberar fondos de hasta S/. 20,600.

En la transmisión del evento, pudo observarse la negativa del congresista César Revilla, presidente de la Comisión, en poner a debate el desembolso de las 4 UIT, aun cuando Segundo Montalvo, vicepresidente del mismo, pedía que se respete el cronograma.

"No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 y 58 a.m. se levanta la sesión, muchas gracias", dijo Revilla como punto final, obviando los reclamos de su colega.

El pasado 06 de marzo, un gran número de ciudadanos realizó un plantón en el frontis del Palacio Legislativo, exigiendo un nuevo retiro de las AFP. La movilización estuvo dirigida por el congresista José Luna.

En la previa del debate no realizado, el ministro de Economía, José Arita, se mostró en contra de esta. Según indicó, muchas personas no tendrán fondos necesarios para afrontar la etapa de la adultez mayor.

"Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez", declaró.