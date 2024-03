Retiro de AFP: Realizan plantón en exteriores del Congreso exigiendo nuevo desembolso de hasta 4 UIT

En los exteriores del Congreso de la República, un grupo de ciudadanos realizan un plantón exigiendo un nuevo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de hasta 4 UIT.

En declaraciones para Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna, apuntó que la intención es presionar al Parlamento para que escuche los reclamos de los ciudadanos.

Cabe mencionar que, dicha manifestación se encontró con otro grupo de protestantes, quienes reclamaban contra la Ley Antiforestal que fue aprobada el pasado 14 de diciembre.

En entrevista con Exitosa, el legislador José Luna se refirió a las razones por las que aún no se logra aprobar esta medida e indicó que se debería que el presupuesto del Estado está "desfinanciado". Según el parlamentario, habría un hueco financiero de aproximadamente 25 mil millones tras la salida del último ministro de Economía, Alex Contreras.

"Han dejado huecos, el ministro anterior fue un inútil y ha dejado un hueco de más de 25 mil millones que no tiene cómo cubrir el Estado. El presupuesto está desfinanciado y es por eso que no quieren soltar la AFP y es por eso que el proyecto que truncó todo esto viene del ministro de Economía anterior", sostuvo.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, advirtió que este tipo de autorización no sería beneficiosa para el Perú Y expresó sus cuestionamientos respecto a la conveniencia de este nuevo permiso, ya que, según sostiene, "muchos" de los que lo recibieron en la anterior ampliación no habrían alcanzado a sacar su dinero.

"Esta autorización, no sé si es la cuarta, creo que van más, esta cuarta autorización para liberar recursos de las AFP en verdad no es conveniente para el país. La verdad no sé para quién es conveniente porque muchos de los que se autorizaron en la anterior ampliación no lo han hecho", expresó.