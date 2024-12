Salhuana rechaza renunciar a su cargo por presunta red de prostitución en el Congreso: "De ninguna manera"

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, rechazó que vaya a renunciar su cargo por las investigaciones que se realizan por la presunta red de prostitución en el Parlamento.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Mesa Directiva aseguró que no tiene motivos para dejar su cargo y apuntó que ha brindado facilidades para que se investigue la supuesta red de prostitución en este poder del Estado.

"No, de ninguna manera (dejaré el cargo). Yo he sido elegido por mis pares, los congresistas, y estaré hasta el momento en que ellos decidan que continúe. No tenemos por qué hacerlo, nosotros estamos cumpliendo con lo que corresponde, hemos cumplido en otorgar todas las facilidades en la investigación. Esta investigación recién empieza", declaró.